Karjääri lõpetav Saksamaa keskkaitsja avaldas profipalluri elu pahupoole. "Mängupäeva hommikul on mul alati kõht lahti. Hoian mängu alguses okset tagasi..."

Saksamaa koondise ja Londoni Arsenali keskkaitsja Per Mertesacker andis kodumaa väljaandele Der Spiegel avameelse intervjuu, kus rääkis oma karjääri pahupoolest - sellest, kuidas tema suur keha ei oska pingeolukordadega toime tulla.

33-aastane ja pea kahemeetrine Mertesacker lõpetab selle hooaja lõpus oma eduka karjääri, ent tahab tulevastele põlvedele ka midagi jätta - seetõttu otsustas ta rääkida sellest, milliseid raskusi on ta pidanud oma jalgpallurikarjääri jooksul taluma.

"Ma ei taha, et see kõlaks vingumisena - ma tean, et olla jalgpallur on suur privileeg," alustab Mertesacker.

Tegelikult pidi ta jalgpalli nimel väga palju kannatama - ta arvab, et on karjääri jooksul umbes 500 korda pidanud hommikuti kõhulahtisust taluma. "Mängupäevadel ei püsi mul mitte midagi sees. Kõik, mis sisse läheb, tuleb otse välja."

Ainus, mida ta keha suutis töödelda, olid nuudlid ja pisut oliiviõli. Ta ei saanud vähem kui neli tundi enne mängu mitte midagi süüa, sest see lihtsalt ei püsinud sees. "Kõik, mida sõin või tegin, ajas mind oksele."

Okserefleks tõusis maksimumini matšide alguses, kui kõik avavileks valmis on. "Kõhus hakkab keerama, tunnen, kuidas kohe oksendan," rääkis Mertesacker. "Pean seda nii kõvasti tagasi hoidma, et mul tulevad pisarad silma."

Selleks, et telekaamerad seda ei näeks, pöörab ta alati pea allapoole ning varjab oma nägu. Ta ei olnud sellest varem isegi oma naisele ja perele rääkinud, ent nüüd tuleb ta sellega avalikkuse ette.

Sakslane räägib veel, et 2006. aasta MM-finaalturniiril oli tal hiigelpinge tõttu lausa kergenduseks, kui Saksamaa poolfinaalis Itaaliale kaotas. "Mu keha ei oleks rohkem vastu pidanud. Kõik, millele mõtlesin, oli: see on läbi, see on lõppenud."

Loe kogu intervjuud Der Spiegelist!