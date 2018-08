Kaks Inglismaa koondise võtmemängijat teatasid peatreenerile kurva uudise

Leicester City ründaja Vardy ja Chelsea kaitsja Cahill on alates Southgate' ametisse nimetamisest ehk 2016. aasta novembrist regulaarselt koondisse kutsutud.

"See on olnud mul juba mõnda aega mõtteis," ütles 26 korda koondist esindanud 31-aastane Vardy The Guardianile.

"Ma ei lähe enam nooremaks ning nagu te näete, tahab treener meeskonda noorendada, millel olid MM-il ilmselged eelised - me jõudsime poolfinaali ja lõpetasime neljandana ehk kordasime oma välismaal peetud MM-i parimat tulemust."

"Seega ma ütlesin Garethile, et oleks parem, kui ta nüüdsest peale kutsuks noormängijaid, kes on tema arvates piisavalt võimekad, et neid koondise jalgpalliks välja kasvatada," lisas Vardy.

32-aastane Cahill, kellel alates 2010. aastast hinge all 61 koondisemängu, tegi oma otsuse avalikuks Chelsea TV vahendusel. "Mis puudutab minu koondisetuleviku, siis ma usun, et on aeg kõrvale astuda. Tunnen, et praegu on selleks õige aeg," sõnas ta.

"Olen äärmiselt uhke, mida ma olen rohkem kui 60 mänguga saavutanud. Olen paar korda saanud kaptenipaela kanda, mis on tohutu suur au. See on midagi, mille üle olen oma karjääris eriti uhke. Näen, et asi hakkab minema noorema generatsiooni suunas."

Mõlemad mehed on Southgate'ile öelnud, et on valmis koondisele erandjuhul, näiteks suurema vigastuslaine puhul, uuesti appi tulema.