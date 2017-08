Kaheksa põnevat fakti täna peetava UEFA superkarikamatši kohta

Jose Mourinho Skopjes AFP

Natuke tundub niimoodi, et UEFA superkarikamatš on põhjendamatult vähe tähelepanu saanud. Noh, et mis siis, et Euroopa klubihooaja lükkavad lahti valitsevad Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjad, aga see pole päris veel see. Et mängijad on tulnud puhkuselt ja vormi pole ollagi ning et see mäng tuleb lihtsalt ära mängida.