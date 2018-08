Juventuse ässad jäeti Saksamaa koondisest välja, Löwi valikus kolm debütanti

Koondisekutseta jäid Torino Juventuse mängumehed Sami Khedira ja Emre Can, kuid meeskonnas on tagasi MMilt eemale jäänud Leroy Sane (Manchester City) Debütantidena on koondises Thilo Kehrer (PSG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) ja Nico Schulz (Hoffenheim).

Saksamaa koondise koosseis: Manuel Neuer (Müncheni Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona); Jerome Boateng (Müncheni Bayern), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Müncheni Bayern), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Antonio Rudiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Süle (Müncheni Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen); Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Müncheni Bayern) , Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Thomas Müller (Müncheni Bayern), Nils Petersen (Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig).