Jutumees? Usain Bolt: suudaksin end kerge vaevaga mängida Jamaica jalgpallikoondisesse

Hiilgavale kergejõustikukarjäärile joone alla tõmmanud Usain Bolt praalib meedias, et tema jalgpallioskused on peaaegu sama head kui jooksukiirus.

Kuidas teisiti tõlgendada Bolti juttu, milles väidab, et tahtmise korral suudaks ta suurema vaevata end mängida Jamaica koondisesse.

Jamaica asub FIFA reitingus 59. kohal, MM-il mängiti viimati 1998. aastal. Ka tuleva aasta maailmameistrivõistlustest jäädakse kõrvale, sest CONCACAF-i valiksarjas platseeruti alles kümnendaks. Boltile on jäänud mulje, et koondislased pole tasemel. Vähemalt tema tasemel.

31-aastane Bolt on varasemalt öelnud, et tal on ambitsioon tõusta maailma 50 parema jalgpalluri hulka. Oleks see vaid nii lihtne! Aga kuna me teame, et tegu on erakordse atleediga, siis mine sa võta kinni. Igatahes Dortmundi Borussia ootab Bolti pikkisilmi oma treeningutele ja kui sealt tuule tiibadesse saaks, siis hoidke Messi ja Cristiano Ronaldo oma piip ja prillid.

2014. aastal sprindilegendi Jamaica jalgpallikoondisesse kutsuti, aga toonast peatreenerit Winfried Schaeferit tüüri juures enam pole.