Jose Mourinho kaitses oma mängustiili ning avaldas, et on juba kolmest tööpakkumisest loobunud

Mourinho lisas, et tema juhendamisstiil sõltub klubist, kus ta parasjagu töötab ning eitas, et tema meeskonnad "pargivad bussi." "Kas teate, millal hakkas pihta jutt, et minu meeskond pargib bussi? See oli Madridi Reali ajal, kui me võitsime Hispaania liiga, kogudes 100 punkti ja lüües rekordilised 106 väravat."

55-aastane portugallane vihjas intervjuus, et probleemid Manchester Unitedis oli põhjustatud klubi juhtkonna poolt, kes ei toetanud tema otsuseid.

"Manchester City ei olnud Pep Guardiola esimese hooaja jooksul meister. Järgmisel hooajal tegi Guardiola häid otsuseid, kuid neid toetas ka klubi. Ta müüs suvel neli äärekaitsjat, aga ostis samuti neli äärekaitsjat."

"Mitu praegust mängijat oli Liverpoolis enne Jürgen Kloppi tulekut?" jätkas portugallane. "Kui sa oled peatreener ja saad valida mängijaid vastavalt enda mängujoonistele, on see üks asi. Teine asi on see, kui sul pole sellist võimalust."