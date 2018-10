Joachim Löw Saksamaa kaotusest Hollandile: kehvad tulemused on meie enesekindlusele mõjunud

Hollandi viis juhtima Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijki tabamus 30. minutil. Lõpptulemuse vormistasid Memphis Depay ja Georginio Wijnaldumi tabamused teise poolaja lõpus.

"Pärast seda, kui meile väravad löödi, oli näha, et viimased tulemused on meie enesekindlusele mõjunud," sõnas Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw. "Miks me väravaid ei löö? Sellele on raske vastata. Meil oli võimalusi küll."

Saksamaa koondise ründaja Timo Werner lisas, et väravavõimaluste luhtamine saigi meeskonnale eile saatuslikuks. Teisipäeval kohtub Saksamaa Rahvuste Liigas võõrsil valitseva maailmameistri Prantsusmaaga.