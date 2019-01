Järgmist jalgpalli MM-i võõrustav Katar kehtestas alkoholimaksu: vägijookide hind kahekordistus üleöö

Mõnel pool "patumaksuks" ristitud määrus hakkas kehtima 1. jaanuarist ning see tähendab, et näiteks kast Heinekeni õlut (24 0,33-liitrist purki) maksab nüüd Kataris umbes 91 eurot.

Alkoholi joomine on Katari riigis üldse keeruliseks tehtud: kogu riigi peale on vaid üks alkoholipood, kust välismaalased saavad spetsiaalse loa olemasolul vägijooke soetada. Samuti saab alkoholi osta teatud hotellides, baarides ja klubides. Kohalike jaoks on alkohol aga rangelt keelatud.

MM-finaalturniiri ajal on korraldajad lubanud, et spetsiaalsetel fännialadel alkoholi müüakse, ent austusest riigi traditsioonide vastu ei ole mujal alkohol kättesaadav.