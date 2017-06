Jälle need penaltid! Inglismaa U21 koondis kaotas EM-i poolfinaalis Saksamaale

Inglismaa jalgpallurite õudusunenägu ehk suurturniiride penaltiseeria sai eile Poolas toimuvatel U21 Euroopa meistrivõistlustel taaskord reaalsuseks.

Poolfinaali normaalaeg inglaste ja sakslaste vahel lõppes 2:2 viigiga. Lisaajal väravaid ei nähtud, penaltiseerias sahises võrk seitsmel korral. Peale jäi, nagu ka 1990. aasta täiskasvanute MM-i ja 1996. aasta EM-i poolfinaalis, Saksamaa.

Täiskasvanute klassis on inglased seitsmest suurturniiride penaltiseeriast kaotanud suisa kuus. Sel suvel toimunud U17 EM-i finaalis pidi Inglismaa penaltitega tunnistama ka Hispaania paremust.

"Me oleme penalteid harjutanud ja harjutanud ja harjutanud," ohkas Inglismaa U21 koondise peatreener Aidy Boothroyd. "Me oleme üle vaadanud oma halvad ja head sooritused, vaeva näinud penalti löömise kiiruse kallal - me oleme selle kõik läbi töötanud. Kuid lõpuks teeb nende väravavaht kaks head tõrjet meeste vastu, kes tavaliselt penalteid kinnisilmi sisse löövad."

Reedeses finaalis kohtub Saksamaa U21 koondis Hispaania eakaaslastega, kes alistasid 3:1 Itaalia.