Jalgpallurikarjäärist siiski saab asja? Usain Bolt on testimisel Austraalia kõrgliigas

Usain Bolt heategevusmängus Foto: Thomas Samson, AFP/Scanpix

Endine sprindiäss Usain Bolt on pidevalt rääkinud sellest, et tahaks kunagi ka jalgpallurina tegutseda. Kuigi ta on seni käinud proovimas mitmete tippklubide juures, pole ta seni kuskile pidama jäänud.