Jalgpallitalendi ajukahjustuse kohta toodi avalikkuse ette uusi ja häirivaid detaile

Juulis tabas jalgpallimaailma šokk, kui Amsterdami Ajaxi noormängija Abdelhak Nouri kukkus treeningmängu ajal kokku ning ta viidi seejärel kunstlikusse koomasse. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud, et tervisekontroll tuvastas noormehel juba 2014. aastal südameprobleemid, kuid tema vanematega antud informatsiooni ei jagatud.

20-aastast mängumeest loeti Hollandi üheks andekamaks jalgpalluriks, kuid 8. juulil Austrias toimunud treeningkohtumises Bremei Werderiga kukkus ta kokku. Praegu on Nouri endiselt haiglas ning ta sai juhtunu järel tõsise ja püsiva ajukahjustuse, kirjutab The Guardian.

Nouri kukkus juulis jalgpalliväljakul kokku südame rütmihäirete tõttu. Nouri perekonnaliikmete sõnul ei olnud neil aimugi, et noorel jalgpalluril oli tervisega probleeme. Nüüdseks on selgunud, et Hollandi Jalgpalli Liidu poolt läbi viidud terviseuuringud tuvastasid tal südameprobleemid juba 2014. aastal.

Nouri perekond on asjade uurimiseks palganud advokaadi John Beer'i. Viimase pikaagsel nõudmisel loovutas Ajax lõpuks perekonnale Nouri terviseandmed, kust selgusidki juba varasemalt avastatud südameprobleemid.

Hollandi ajalehe NRC Handelsblad teatel oli Hollandi Jalgpalli Liit kirjalikult teavitanud ka Ajaxit noormehe terviseprobleemidest. Jalgpalliliidu arstide hinnangul oli tegemist väikese probleemiga, mis ei oleks pidanud olema ohtlik.

Nourile tehti nimetatud uuringud ajal, kui ta oli 17-aastane ning tema perekonna sõnul oleksid nad nõudnud koheselt täiendavaid uuringuid, kui neile oleks avastustest teatatud. Antud info jäi aga jalgpalliliitu ja Ajaxisse kinni ning lähedased said uuringu tulemustest teada alles pärast kohtuvat juhtumit.

Nouri jõudis Ajaxi esindusmeeskonnas pidada 9 kohtumist. Hollandi U19 koondises mängis ta 19 korda ja lõi selle ajaga 9 väravat.