Jalgpallitäht sai kuue nädala jooksul kolm korda isaks, kolm naist ei olnud just rõõmsad

Esmalt tõi 30. mail Berahino endine tüdruksõber Stephania Christoforou ilmale väikese Costa. 17. mail sünnitas endine armsam Chelsea Lovelace jalgpallurile tütre Aniya Marie.

Inglismaa meedia teatel on mõlema lapse sünnitunnistusele isana märgitud jus Berahino.

The Sun aga kirjutab, et 15. juulil sai jalgpallur samuti isaks. Selle juhtumi puhul on asjad veidike keerulisemad ja praegu lahendavad olukorda advokaadid. Seega sai Briti meedia teatel Stoke City ründaja kuue nädala jooksul kolm korda isaks ning eraeluliselt tekkis tal probleeme rohkem kui küll.