Jalgpallitähest Cristiano Ronaldost saab superkangelane

Portugali jalgpallitähest Cristiano Ronaldost vormitakse animafilmide ja koomiksite kangelane. Asja on käsile võtnud kompaniid Graphic India ja VMS Communications.

Ronaldo visuaaliga superkangelane on seitsmeliikmelise, kartmatu ja võitmatu gängi "Strike Force 7" ninamees. Nad on ületamatud, ükskõik, mida ette võtavad. Tõelised superkangelased.

Projekt on töös ja Ronaldo osaleb selles suure õhinaga. "Olen alati olnud superkangelastest tegelaskujude austaja ja olen rõõmus, et saan uute kangelaste loomisel otseselt kaasa lüüa. Täpselt nii nagu jalgpall ühendab kultuure ja inimesi üle maailma, suudavad omal moel sedasama animafilmide kangelased," on Ronaldo veendunud.