Jalgpallireeglite muutjad tahavad vahetuste protseduuris revolutsiooni

Raul Ojassaar reporter RUS

Reegliettepanekutega üritatakse vältida olukorda, kus eduseisu kaitsev meeskond venitab vahetusega palju aega Foto: PETER NICHOLLS, Reuters/Scanpix

Rahvusvaheline Jalgpalli Nõukogu (IFAB), kel on õigus rahvusvahelisi jalgpallireegleid muuta, on teinud ettepaneku, et tulevikus võiksid vahetused käia pisut teistsuguselt, et aega säästa.