Jalgpallimiljonäride ohjeldamine võib tuua kaasa tapmisähvardusi, amatööride suunamine lausa mõrvu

Meistrite liiga veerandfinaalid lõppesid pauguga, kui Madridi Reali ja Torino Juventuse duelli saatuse määras kohtunik Michael Oliveri 93. minuti otsus anda Realile penalti. Kõik võis ju õige olla, kuid sellest hoolimata muutus Oliveri elu seejärel kõvasti.

Suured otsused on loomulikult emotsionaalselt keerulised, kuid kui neile lisanduvad ähvardused tappa sind ja su peret, on asi naljast kaugel. Just sääraste ähvardustega pidid rinda pistma Oliver ja tema perekond. Meistrite liiga hooaja tähtsaimad mängud ja suvine jalgpalli MM-finaalturniir seisavad peagi ees ning oodata on järgmiste suurte matšide suuri otsuseid. Kuidas kohtunikke selliseks vastutuseks valmis seatakse ja kuidas võib nende elu sekunditega muutuda?