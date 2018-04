Jalgpallimatši ajal poega pussitanud isa mõisteti neljaks aastaks vangi

Venemaal Kirovi oblastis juhtus eelmise aasta novembris hirmus lugu: üheskoos televiisorist jalgpalli vaadanud isa ja poeg sattusid tõsisesse konflikti, mis lõppes sellega, et isa lõi pojale noa rindu.

Vastuolu põhjustas tõsiasi, et isa fännab Moskva CSKA-d, poeg on aga tuline Moskva Spartaki poolehoidja. Kirovi prokuratuuri avalduse järgi lõi isa poega noaga rindu ning põhjustas talle sellega raskeid kehalisi vigastusi. Poeg viidi sündmuskohalt haiglasse, kus talle abi osutati.

Kohus mõistis 54-aastase isa neljaks aastaks vangi.

Jalgpalliga seotud vägivald on Venemaal viimastel aastatel olnud tõusuteel ning see ei ole sugugi esimene kord, kui tuliste rivaalide CSKA ja Spartaki fännid omavahel karvupidi kokku lähevad - küll on aga võimalik, et see on esimene juhus, kus pereliikmed jalgpalli pärast sedavõrd suurde tülli satuvad.