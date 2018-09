Jalgpallifarss Taanis jätkub: Rahvuste liigat mängivad amatöörid ja saalijalgpallurid

Põhjus, miks koondise põhimehed seekord eemale jäävad, peitub Taani jalgpallurite ühenduse ja kohaliku jalgpalliliidu DBU tülis. Probleemiks on mängijate reklaamiõigused ja nende isiklikud sponsorid, mis konkureerivad koondise ametlike sponsoritega. DBU tahab mängijatele peale suruda uut kaubanduskokkulepet, et seeläbi raha koguda alaliidu kogukonnaprojektidele, kuid mängijad kaitsevad kiivalt oma sponsorite huve ega ole nõus uuele diilile alla kirjutama.

Mängijate ühendus nõuab, et DBU pikendaks praegust lepingut oktoobrini, mis lubaks neil eelseisvad kaks mängu ära pidada, kuid alaliit marssis reedel läbirääkimistelt piltlikult öeldes minema.

DBU pidi koondise nimekirja teatavaks tegema esmaspäeva õhtul, kuid praeguseks pole seda ikka veel tehtud. Ajalehe Ekstra Bladeti andmetel on kutse saadetud teiste seas ka Taani saalijalgpalliliidu liikmetele ning Taani kolmanda liiga mängijatele.

Kaks nime on ka juba välja tulnud - nendeks on kolmanda liiga suurim väravakütt, 30-aastane Christian Offenberg ning 21-aastane väravavaht Morten Bank. Mõlemad mängivad kolmanda liiga klubis BK Avarta.

DBU on meediale avalikult öelnud, et meeskond on komplekteeritud ning valmis mängima, kuid treeninguid pole veel peetud. Meedia on nimetanud kogu protsessi "farsiks" ning Ekstra Bladet teinud oma lugejatele üleskutse: "Kas te teate, kes on koondisse valitud? Olete näinud mõnda mängijat lennujaamas? Saatke meile vihje sms numbrile 1224 või kirjutage 1224@eb.dk!"