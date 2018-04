Jalgpalli MMil osalev koondis vallandas ootamatult peatreeneri

Jaapani Jalgpalliliit otsustas kõigest kaks kuud enne MM-finaalturniiri algust vallandada rahvusmeeskonna peatreeneri Vahid Halilhodžići. Uueks juhendajaks määrati alaliidu tehniline direktor Akira Nishino.

Vutiliidu presidendi Kozo Tashima sõnul põhjustasid sellise ootamatu vangerduse "kommunikatsiooniprobleemid", millest tingitult kaotasid mängijad usalduse peatreeneri vastu.

"Tegemist oli kiireloomulise olukorraga. Meil polnud uue peatreeneri valikul muid võimalusi, kui leida keegi alaliidu seest, sest MM on juba kahe kuu pärast. Leidsime, et uus treener peab olema keegi, kes on meeskonna tegemistega kursis," sõnas Tashima.

President lisas, et treenerivahetus aitab Jaapanil kindlasti MMil märksa edukamalt esineda. Halilhodžić tõusis Jaapani peatreeneriks 2015. aastal ning sai koondisega kirja 19 võitu, 9 viiki ja 7 kaotust.

Kuuendat korda järjest maailmameistrivõistlustele jõudnud Jaapan mängib Venemaal toimuval finaalturniiril H-alagrupis koos Kolumbia, Senegali ja Poolaga.

Jaapan on varem kahel korral alagrupist edasi pääsenud, kuid siis kohe kaheksandikfinaalis kaotanud. Esmalt juhtus see 2002. aastal, kui turniir peeti Jaapanis ja Lõuna-Koreas, ja teistkordselt 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis.