Jalgpalli MM-i suur sangar Kylian Mbappe tahab juba jaanuaris liituda Madridi Realiga?

Julen Lopetegui vallandamise järel on Real saanud Santiago Solari juhendamisel enda mängumasina paremini käima ning talvel soovitakse meeskonda tugevdada. Solari on olnud ametis neli mängu ning ükski peatreener ei ole klubi 116 aasta pikkuses ajaloos paremini alustanud. Kirjas on neli võitu, mille jooksul on löödud 15 väravat ja endale lastud lüüa 2.

Kuna Solari on meeskonna hästi käima saanud, siis tahabki klubi president Florentino Perez juhendajat jaanauris uute mängijatega premeerida. Reali olukord võib minna lihtsamaks, kuna Mbappe soovib väidetavalt asjaolude soodsal kokkulangemisel ise nendega liituda.

Don Balon kirjutab, et Mbappe tahab jaanauris klubi vahetada, kui PSG langeb Meistrite liigas alagrupiturniiri järel konkurentsist. Praegu on tegemist küllaltki reaalse stsenaariumiga, kuna nelja grupivooru järel jääb Prantsusmaa klubi alla nii Napolile kui ka Liveproolile.

Lisaks tuuakse välja, et Real on Mbappe lemmiklubi lapsepõlvest ja lisaks on PSG viimaste skandaalide tagajärjel taas sattunud Financial Fair Play reeglitega vastuollu. Seega võib juhtuda, et karistuse vältimiseks tulebki Mbappe rahaks teha.