Itaalia staarmängija: me lihtsalt ei saa MM-ilt eemale jääda!

Homme algavad 2018. aasta jalgpalli MM-valikturniiri Euroopa tsooni play-off mängud. Rootsi ja Itaalia peavad esimese kohtumise Stockholmi Friends Arenal reedel.

Neljakordne maailmameister Itaalia on MM-ilt eemale jäänud vaid kahel korral: ajaloo esimesel turniriil 1930. aastal omal soovil ja 1958. aastal, mil nad esimest ja seni viimast korda kvalifikatsioonis põrusid. Ainult kaks meeskonda - Brasiilia (21) ja Saksamaa (19) on pääsenud rohkem kordi MM-ile kui itaallased. Kui Rootsi suudetakse kahe mängu kokkuvõttes seljatada, viigistatakse vastavas näitajas sakslastega.

Valikturniiri play-off'i on Itaalia pidanud varem mängima vaid 1998. aasta MM-i eel, kui alistati tuleva suurturniiri korraldajamaa Venemaa koondis. Itaalia on hetkel ainus eksmaailmameister, kellel veel 2018. aasta finaalturniiri piletit pole.

"Mängud Rootsi vastu on väga keerulised. Aga me oleme Itaalia ning MM-ilt eemale jäämine pole meie jaoks variant," ütles itaallaste kapten Leonardo Bonucci FIFA kodulehele.

"Me ei tohi endale lisapingeid tekitada. Olukord on, nagu on, aga me teame, et keerulistel aegadel suudame me, itaallased, alati anda endast selle lisamillimeetri, mis meid MM-ile viib."

Rootsi ja Itaalia on varem kohtunud 23 korral. 11 mängu on lõppenud Itaalia võiduga ja neli jäänud viiki.

Teised play-off paarid:

Põhja-Iirimaa - Šveits (avamäng 9.11)

Horvaatia - Kreeka (avamäng 9.11)

Taani - Iirimaa (avamäng 11.11)