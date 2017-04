Itaalia spordileht: Argentina koondis vallandab peatreeneri

Argentina Jalgpalliliit on juba jõudnud üksmeelele rahvuskoondise peatreeneri Edgardo Bauza vallandamise osas, kirjutab Itaalia spordileht La Gazzetta dello Sport.

Vähem kui aasta tagasi Argentina juhendajaks tõusnud Bauza tool lõi kõvasti kõikuma pärast 0:2 kaotust Boliiviale, mis kukutas argentiinlased MM-valiksarjas juba viiendale kohale.

Argentina meeskonna olukord on seda raskem, et nende täht Lionel Messi ei saa mängukeelu tõttu ka kolmes järgmises MM-valiksarja kohtumises osaleda. Argentina on Messita mängides suutnud viimasest kaheksast matšist võita vaid ühe, samas kui oma staarmängija kaasalöömisel on võidetud kuuest mängust viis.

Lisaks kesistele tulemustele valmistab jalgpalliliidule muret Bauza juhendatava koondise mängustiil. Itaalia ajalehe andmetel teeb Argentina vutiliit Bauza vallandamise otsuse teatavaks esmaspäeval.

Argentina uueks peatreeneriks võib tõusta Sevilla klubi juhendaja Jorge Sampaoli, keda on tihedalt seostatud ka üleminekuga FC Bercalonasse.