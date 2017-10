Itaalia peatreener: sellise mänguga me jalgpalli MMile ei pääse

Itaalia jalgpallikoondise peatreener Giampiero Ventura ütles pärast 1:1 viiki Makedooniaga, et kui itaallased oma mängu ei paranda, pole neil järgmise aasta MMile asja.

Itaalia alagrupikaaslane Hispaania alistas eile Albaania 3:0, kindlustas esikoha ja pääsu MMile. Itaalia lõpetab grupi teisena ja peab MM-piletit jahtima play-offis.

"Kui me mängime play-offis sama halvasti kui teisel poolajal Makedoonia vastu, läheb meil väga raskeks," sõnas pettunud Ventura pärast seda, kui itaallased ei suutnud koduväljakul üle mängida maailma 103. jalgpalliriiki.

"Tulemus polnud see, mida ootasime ja lootsime. Ma arvan, et fännide vilekoor oli õigustatud, kuigi me seda ei oodanud. Peame oma energia kiiresti tagasi saama - juba esmaspäeval on mäng Albaaniaga ja siis algab play-off."