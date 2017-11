Itaalia jalgpallitäht keeldus Rootsiga kordusmängus platsile minemast

Itaalia jalgpallikoondis piirdus eile play-offi kordusmängus Rootsiga 0:0 viigiga ja jäi 60-aastase vaheaja järel MM-finaalturniirilt eemale. Nüüd avaldas Itaalia meedia, et eilse mängu teisel poolajal läks itaallaste vahetusmeeste pingil päris tuliseks.

Nimelt keeldus AS Roma poolkaitsja Daniele de Rossi platsile minemast. Kui poolkaitsjale öeldi, et ta peab hakkama sooja tegema, põrutas de Rossi: "Miks mina pean minema? Me ei vaja viiki, vaid võitu!"

Poolkaitsja soovis, et väljakule saadetaks hoopis Napoli ründaja Lorenzo Insigne. Lõpuks ei saanud aga kumbki mees platsile ja kohtumine lõppeski 0:0.

Pärast mängu jagas de Rossi juhtunu kohta selgitusi Itaalia telekanalile Rai Sport. "Meil on kombeks, et kolm meest teevad korraga sooja. Pärast viit minutit toimub vahetus ja saadetakse kolm järgmist. Ütlesin lihtsalt, et mäng on nii lõpukorral ja me vajame võitu, et saatke ründajad soojendama. Viitasin Insignele. Ma ei teadnud, kas see vahetus on taktikaline käik või mitte. Palun vabandust, kui ma kedagi solvasin," sõnas AS Roma mängumees.