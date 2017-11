Itaalia jalgpalliliidul olid Venemaal MMi ajaks juba hotellid broneeritud

Tuleb välja, et Itaalia jalgpalliliit oli oma riigi koondise MM-finaalturniirile pääsemises sedavõrd kindel, et broneeris Venemaale hotellitoad juba enne play-off kohtumisi Rootsiga.

Taani meedia väitel on nüüd olemas võimalus, et nende vutiliit võtab mõned itaallaste broneeringud üle. Väike Taani delegatsioon sõitis pärast nende play-off võitu Iirimaa üle Venemaale olusid üle vaatama.

"Suured baasid on juba suurte koondiste poolt ära võetud. Peame vaatama, mis meile üle jääb," sõnas Taani jalgpalliliidu tegevjuht Claus Bretton-Meyer. "Itaallaste ja taanlaste eelistuste vahel on suur vahe, aga on võimalik, et võtame midagi kasutusele, mis neist üle jääb."