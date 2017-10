Itaalia jalgpallilegend teatas karjääri lõpetamisest

Itaalia jalgpallilegend, 116 mängu koondises pidanud Andrea Pirlo andis teada, et teeb aasta lõpus profijalgpalliga lõpparve.

38-aastane keskvälja maestro mängib karjääri loojangul Ameerika Ühendriikide MLS profiliigas New York City meeskonnas. Pirlo leping lõpeb käesoleva aastaga. Ta vihjas väljaandele La Gazzetta dello Sport, et keha ei pea enam koormustele vastu. "Kui igapäevaselt kimbutavad tervislikud probleemid ja sa ei saa treenida nagu tahaks, siis jõuad paratamatult tõdemuseni, et on aeg loobuda. Paras aeg teha noorematele ruumi."

Varasemalt pikka aega AC Milani ja Torino Juventuse ridades kandvas rollis olnud Pirlo on kuuekordne Itaalia meister, kahekordne UEFA Meistrite liiga võitja ja Itaalia koondisega 2006. aasta maailmameister. Karistuslöökide spetsialist on koondise eest löönud 13 väravat.

Maailma parima jalgpalluri valikul on Pirlo mitmel aastal mahtunud kümne parema hulka.

Juba spekuleeritakse, et Pirlost võib saada Londoni Chelsea peatreeneri Antonio Conte abiline.