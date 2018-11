Itaalia jalgpallilegend avalikustas enda võitluse vähiga

"Sellest saab nüüd aasta ja ma olen taas heas füüsilises vormis," sõnas 54-aastane Vialli ajalehele Corriere della Sera. "Aga mul pole endiselt mingit selgust, kuidas see mäng lõppeb."

Itaallane on saanud kaheksa kuud keemiaravi ja kuus nädalat kiiritusravi. "Oleksin meeleldi selle vahele jätnud, kuid see polnud võimalik."

"Ma teadsin, et sellest on raske rääkida oma perele ja lähedastele. Sa ei taha inimestele, kes sinust hoolivad, haiget teha. Ma tundsin selle haiguse pärast häbi, justkui oleks see minu süü. Kandsin särgi all sviitrit, et teised näeksid, et ma olen endine Vialli," lisas itaallane.

Vialli tuli Torino Juventusega Serie A ja Meistrite liiga tšempioniks ning võitis Chelsea`ga Inglismaa karikasarja nii mängija kui peatreenerina.