Itaalia jalgpallikoondis saab nimeka peatreeneri

53-aastane edukas peatreener, kelle teenetelehel on Inglismaa meistritiitel Manchester City´ga (2012) ja kolm Itaalia meistritiitlit Milano Interiga (2006, 2007, 2008), on hetkel klubiliselt seotud St. Peterburi Zenidiga.

Itaalia koondist Mancini varem juhendanud pole, küll aga on ta endise tippmängijana Itaalia koondises mänginud. Seda 36 korda, aastatel 1984-1994.

BREAKING: Sky Italy: Roberto Mancini reaches an agreement to become the next Italy manager #ssn pic.twitter.com/JxacrheX00— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 1, 2018