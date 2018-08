Islandi jalgpallikoondis sai uue peatreeneri

Hamren lubas tänasel pressikonverentsil, et ei hakka rahvuskoondises mingit revolutsiooni tegema, sest senine töö on olnud väga tulemuslik. "Oluline on, et me midagi ei muudaks. Peame hoidma kinni neist asjadest, mida oleme teinud, sest see on töötanud väga hästi. Minu eesmärgiks on viia Island kolmandale suurturniirile järjest," sõnas 61-aastane Hamren.

Kõigest 335 000 elanikuga Island oli kõige väiksema rahvaarvuga riik, kes tänavusel MM-finaalturniiril osales.

Islandi senine peatreener Heimir Hallgrimsson, kes oli ametis viimased seitse aastat, esitas lahkumisavalduse pärast MMi, kus Island piirdus alagrupis Horvaatia, Argentina ja Nigeeria järel viimase kohaga.

Hallgrimssoni suurepärasest tööst annab aimu fakt, et kui 2011. aastal oli Island FIFA maailma edetabelis teise saja alguses, siis täna asuvad nad 22. kohal.