Legendaarne Rootsi jalgpallitreener Lars Lagerbäck astus täna Oslos toimunud pressikonverentsil avalikkuse ette kui uus Norra koondise peatreener. Uudis tuli üllatusena nii Norra kui ka Rootsi meediale.

68-aastane Lagerbäck vedas Islandi koondise eelmisel aastal EM-finaalturniiril veerandfinaali, elimineerides ring varem turniirilt Inglismaa.

Rootslane võtab Norra koondise juhtimise üle keerulisel ajal. 90-ndate alguse maailma teine jalgpalliriik on FIFA edetabelis langenud 84. kohale. 2012. aastal asuti veel 24. positsioonil, kuid 2014. ja 2016. aasta suurturniiridelt eemale jäämine tõi kaasa suure languse.

Norralaste eelmine loots Per-Mathias Høgmo astus tagasi novembris pärast kaotust Tšehhile, mis oli neile 2018. aasta MM-valiksarjas juba kolmas. Võidetud on vaid koduväljakul San Marinot, kaotatud veel Aserbaidžaanile ja Saksamaale.

Lagerbäck on varem juhendanud Rootsi (2000-2009) ja Nigeeria koondist (2010).

Hästi planeeritud peitusemäng



Norra rahvusringhääling (NRK) kirjutab, et viimastel kuudel on uue juhendaja teemadel palju spekuleeritud, kuid kuskilt ei kostnud kandidaadina Lagerbäcki nime. Jalgpalliliidu ametnikud nägid kurja vaeva, et nende uudis enne pressikonverentsi välja ei tuleks. Põhjalikult planeeriti isegi Lagerbäcki transportimine lennujaamast Ullevaali staadionile nii, et vutiliidu juht Nils Johan Semb ja Lagerbäck eri aegadel kohale jõuaks.

Paar kilomeetrit enne staadionit vahetasid mehed autosid. Samal ajal kui Semb staadioni ees ajakirjanikega vestles, smuugeldati Lagerbäck teise autoga sisse. "Ma polnud varem pidanud autot vahetama. Õigemini, korra pidin, aga see oli Nigeerias ning pigem turvakaalutlustel," ütles Lagerbäck TV2-le.

Rootslane lukustati koheselt alaliidu peasekretäri ruumidesse ning tal keelati isegi tualetti kasutada, kuna oli lõunaaeg ning vahelejäämise oht koridorides suur.