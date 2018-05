Insuldi üle elanud Alex Ferguson on koomast väljas ja suhtleb lähedastega

Laupäeval ajuverejooksuga operatsioonile viidud endine Manchester Unitedi peatreener Sir Alex Ferguson viibib veel intsensiivravipalatis, kuid suudab juba istuda ja perekonnaga suhelda.

76-aastane šotlane on kunstlikust koomast välja toodud ning näitab paranemise märke. Operatsioon oli ajalehe Daily Maili teatel edukas, kuigi täieliku taastumiseni läheb veel omajagu aega.

Uudis Fergusoni ootamatust terviserikkest šokeeris kogu jalgpallimaailma, eriti neid, kes temaga aastaid koos töötanud. "Ma sain laupäeva õhtul sõnumi, kuid see ei jõudnud mulle päriselt kohale. Rääkisin paari inimesega klubis, et saada infot, kuidas tal läheb," kirjeldas viimaseid päevi Manchester Unitedi kapten Michael Carrick.

"Kogu maailm näitas oma toetust ning ma olin loomulikult sama mures. Tal on kõigile töökaaslastele ja sõpradele olnud suur mõju. Ta tähendab mulle ja sellele klubile palju."

"Laupäeva öö oli raske, sest me ootasime kõik positiivseid uudiseid. Palvetasime tema eest ja mõtlesime ta peale," lisas Carrick.

"See oli suur šokk," sõnas Unitedi legend Ryan Giggs, kes töötab nüüd Walesi koondise peatreenerina. "Ta on mu karjääri kõige rohkem mõjutanud, nii väljakul kui ka väljaspool seda. Aga ma saan aru, et operatsioon oli edukas. Usun, et järgmised paar päeva on ülimalt suure tähtsusega. Praegu peame palvetama ja lootma, et ta paraneb täielikult. Ma tean, et ta on võitleja ning see paneb mind uskuma, et täielik taastumine on võimalik."