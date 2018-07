Inimröövi ohvriks langenud Brasiilia koondislase ema vabastati

Brasiilia politsei teatas, et nad on vabastanud Brasiilia jalgpalli MM-i koondisesse kuulunud Taisoni ema, kes rööviti esmaspäeval.

58-aastane Rosangela Barcellos Freda rööviti esmaspäeval oma kodu eest, kui jõuguliikmed vedasid naise autosse. Tunnistajad nägid juhtunut ning helistasid politseisse.

Politsei tuvastas kiirelt Freda asukoha ning naine leiti Brasiilia-Uruguay piiri ääres asuvast väikelinnast. Freda oli tooli külge kinni seotud. Operatsiooni käigus arreteeriti kolm meest ja üks naine.

"Röövijad teadsid, kes Freda on ning just seetõttu ta välja valitigi," rääkis Reutersile politseioperatsiooni juhtinud Rafael Lopes. "Üks arreteeritutest püüdis oma relva haarata, aga arvan, et ta tahtis põgeneda. Kõik jäid rahulikuks ja vägivalda ei esinenud."

Ukraina suurklubis Donetski Šahtaris leiba teeniv Taison pole esimene Brasiilia jalgpallur, kelle pereliige on röövitud. 2004. aastal rööviti endise Brasiilia koondislase Robinho ema, keda hoiti vangistuses mitmeid nädalaid. Veel on röövitud Brasiilia jalgpallurite Luis Fabiano ja Grafite emad, kes samuti vabastati järgmiste kuude jooksul.