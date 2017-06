Inimõigusorganisatsiooni raport: jalgpalli MM-i ehitustööd Venemaal on nõudnud 17 inimese elu

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch märgib oma 34-leheküljelises raportis, et venelased on väärkohelnud 2018. aasta jalgpalli MM-i staadione ehitavaid töölisi.

Muu hulgas on kokku võetud ka kõik surmajuhtumeid, mida on aastatega kogunenud 17.

"FIFA lubadus asetada inimõigused oma globaalsetes projektides kesksele kohale on Venemaal tõsiselt proovile pandud, nad on selles ebaõnnestunud," ütles Human Rights Watch'i Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna direktor Jane Buchanan organisatsiooni kodulehel.

"MM-i staadionite ehitustöölised seisavad silmitsi ärakasutamise ja väärkohtlemisega ning FIFA pole veel näidanud, et nad suudaksid neid probleeme efektiivselt jälgida, ennetada ja heastada."

Raportis on esitatud dokumendid, mis tõestavad, et töölisi on mitmeid kuid palgata jäetud ning neid on sunnitud töötama ekstreemses külmas kuni -25 kraadiga, võimaldamata seejuures meestel pause teha ja üles soojeneda. Samuti puuduvad ehitajatel piisavad kaitsevahendid ning paljudel pole töölepinguidki.

Human Rights Watch intervjueeris raporti jaoks Venemaa kodanikke ning võõrtöölisi Kesk-Aasia riikidest, Valgevenest ja Ukrainast. Kõik nad ütlesid, et pole julgenud väärkohtlemisest kõva häälega rääkida, veel vähem kuskile ise kaevata, sest kardavad tööandjate kättemaksu.

Tänavu aprillis pidasid Venemaa võimud kinni ühe Human Rights Watch'i uurija Volgogradis, küsitledes ja ähvardades teda jaoskonnas üle kolme tunni. Lõpuks lasti ta siiski süüdistust esitamata vabaks. 2015. aastal takistasid turvatöötajad Kalingradis inimõiguslasi ehitajaid maksmata palkade teemal intervjueerimast ning käskisid võõrtöölistel Human Rights Watch'i delegatsiooni visiidi ajal oma ühiselamutesse jääda.

Neljas Venemaa linnas toimub tänavu 17. juunist 2. juulini Konföderatsioonide karikaturniir, millest võtavad osa kaheksa koondist. Järgmise aasta MM peetakse 14. juunist 15. juulini 32 meeskonna osalusel 12 staadionil 11 linnas.