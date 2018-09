Inglismaa koondislane kritiseeris Liverpooli väravavahti: mina ei tee kunagi sellist eksimust

Liverpoolile 56 miljonit naela maksma läinud Alisson hakkas mängus Leicesteriga oma värava all trikitama ja lasi Kelechi Iheanachol palli ära võtta. Liverpooli õnneks Rachid Ghezzali väravaga lõppenud brasiillase apsakas neile saatuslikuks ei saanud, sest Leicester alistati 2:1.

Pickford ütles ajalehele Daily Star, et tema üritab taolist trikitamist igal juhul vältida ega hakka tagasisöödu järel kunagi vastasmängijat üle kavaldama.

"Mina trikke ei tee, sest see on liigne risk. Üritan selliseid olukordi iga hinna eest vältida, et mitte eksida," märkis suvisel MMil suurepärast mängu näidanud 24-aastane Pickford.

Alisson on vaatamata sellele apsakale alustanud oma Premier League`i karjääri suurepäraselt, sest esimeses kolmes kohtumises hoidis ta värava puutumatuna.