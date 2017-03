Inglismaa jalgpallimeeskonna peatreener Gareth Southgate kutsus Saksamaa ja Leeduga mängudeks koondisse ka 34-aastase Jermain Defoe, kes esindas viimati rahvuskoondist üle kolme aasta tagasi.

Viimati 2013. aasta novembris Inglise koondise särki kandnud Sunderlandi ründaja on pidanud rahvuskoondises 55 mängu ja löönud 19 väravat. Kaks hooaega tagasi pool aastat ka USA meistriliigas mänginud Defoe on Sunderlandis näidanud suurepärast vormi - tema arvel on 77 mänguga kokku 33 väravat. Tänavu on ründaja löönud Premier League`is 14 väravat.

Kuigi Inglismaa ründajatest on hetkel vigastatud nii Wayne Rooney, Harry Kane kui Daniel Sturridge, ei mahtunud koondise Arsenali mängija Theo Walcott.

Inglismaa kohtub sõprusmängus Saksamaaga 22. märtsil, neli päeva hiljem on MM-valikmäng Leeduga.

Inglismaa koondis:

Väravavahid: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino, laenul Manchester Cityst), Tom Heaton (Burnley)

Kaitsjad: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Man Utd), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Man Utd), Chris Smalling (Man Utd), John Stones (Man City), Kyle Walker (Tottenham)

Poolkaitsjad: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Man Utd), Jake Livermore (West Bromwich), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Man City), James Ward-Prowse (Southampton)

Ründajad: Jermain Defoe (Sunderland), Marcus Rashford (Man Utd), Jamie Vardy (Leicester).