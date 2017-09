Inglismaa jalgpallikoondise suurim hirm järgmise aasta MM-il on Vene häkkerid

Inglismaa Jalgpalliliit on viimasel ajal olnud sihtmärgiks erinevatele häkkeritele, keda kahtlustatakse olevat Venemaa spioonid. Seetõttu on kavas tugevdada küberkaitset enne järgmisel aastal toimuvat jalgpalli MM-i.

Jalgpalliliit kirjutas mureliku kirja ka FIFA-le, kus oli märgitud, et nende süsteemis on liikumas salajast informatsiooni vigastuste, taktikate ja strateegiate kohta. Inglismaa koondislastel ja treeneritel on keelatud kasutada avalikke WIFI ühendusi, kaasa arvatud ka hotellides pakutav internet.

Inglased on usinalt tugevdanud ka tuleseinu ning kõikidele asjapulkadele antakse krüpteeritud salasõnad ja mängijatele loetakse sõnad peale sotsiaalmeedia valdkonnas.