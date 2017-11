Inglismaa jalgpallikoondise peatreener: Brasiilia on raskem vastane kui Saksamaa

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate peab Brasiiliat ohtlikumaks vastaseks kui maailmameister Saksamaad, kellega inglased mängisid Wembleyl 0:0 viiki.

"Meid ootab märksa raskem test. Nad (Brasiilia) teavad märksa enam, milline on nende tugevaim algrivistus, neil on mõned väljapaistvad isiksused ja lisaks on nad füüsiliselt võimsad," sõnas Southgate homse mängu kohta.

"Nad põrmustasid Lõuna-Ameerikas kõik, kuigi tegemist on kõige raskema valiksarjaga, kust MMile murda. Seega meid ootab tõesti raske test," lisas Southgate.

Inglased on kahes viimases mängus suutnud Brasiilia vastu kaotust vältida - 2013. aastal võideti Londonis 2:1 ja tehti Rio de Janeiros 2:2 viik.