Inglismaa ekskoondislane: isegi Mourinho ja Ancelotti ei suudaks inglasi MM-tiitlini viia

Inglismaa jalgpallikoondise endine mängija Ray Wilkins leiab, et kui inglasi juhendaks Gareth Southgate`i asemel näiteks Carlo Ancelotti, Jose Mourinho või Pep Guardiola, ei suudaks rahvuskoondis ikkagi MM-tiitlit võita.

Inglased esitasid neljapäeval Sloveenia vastu kahvatu partii, kuid said tänu Harry Kane`i lisaminutite väravale 1:0 võidu ja tagasid pääsu järgmise aasta MMile.

Wilkinsi arvates on Inglismaa koondise suurim häda, et meeskonnas on vaid üks tipptasemel mängumees ning seetõttu on treeneri süüdistamine mõttetu.

"Kahjuks peab hetkel küsima, mitu tipptasemel mängijat meil on? Mina ütleksin, et vaid Harry Kane. Lisaks talle on meil palju väga-väga häid mängijaid, kuid nad pole absoluutses tipus," rääkis Wilkins talkSPORTile.

"Võtame näiteks, et peatreener oleks Carlo Ancelotti, Kelle ta valiks koondisse? Samad mängijad, kelle Gareth. Kui meie koondist juhendaks Jose Mourinho ja tema parem käsi oleks Pep Guardiola, poleks ikkagi mingit vahet," leiab Wilkins.

Endise Chelsea jalgpalluri arvates on probleemiks ka see, et mitmed andekad inglased peavad Premier League`is pingil istuma. "Meie U20 koondis tuli just maailmameistriks, kuid kui palju neist jõuavad täiskasvanute koondisesse? Meil on hetkel mõned hämmastavalt andekad mängijad, kes ei saa aga oma koduklubis mänguaega. "