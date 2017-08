Inglise vutilegend: iga koondisemängu eel katsusin hea õnne tarbeks tiimikaaslase riista

Endine Inglismaa koondise poolkaitsja Paul Gascoigne tunnistas ühel heategevusüritusel avalikult rääkides, et tema üks talisman enne koondisemänge oli tiimikaaslase Les Ferdinandi "massiivse" peenise katsumine.

Karjääri lõpetamise järel korduvalt alkoholismi ja vaimse tervise häiretega kimpus olnud Gascoigne rääkis, et esmalt pakkus Ferdinandi püksiuss talle lihtsalt huvi. "Kui Les Ferdinand riided seljast võttis, siis... te oleksite lihtsalt pidanud nägema, kui suur tema riist oli," rääkis Gascoigne.

"Selle kõrval oli minu oma tõesti väike. Läksin tema juurde ja ütlesin: "Les, palun, palun, luba mul korraks seda asja katsuda", ja ta lubas. Läksime välja, mängisin suurepärase mängu ja lõin värava. Mõtlesin: kuradi äge!" jätkas 50-aastane Gazza.

"Järgmise Wembleyl peetud mängu ajal ütlesin talle uuesti: "Les, võta see välja!" Ja nii iga kord, kui me koondise eest mängisime. "Tee kiiresti ja saa selle asjaga ühele poole," ütles ta mulle alati."

Kui The Sun Ferdinandilt ütlustele kommentaari küsis, hakkas endine ründeäss naerma. "See on totaalne absurd. Seda ei juhtunud - ma arvan, et ta nägi seda äkki unes."

Gascoigne lõi koondisekarjääri jooksul 57 mänguga 10 väravat, Ferdinandi vastavateks näitajateks jäid 17 ja 5.