Inglismaa tugevuselt seitsmendal liigatasemel palliv Hitchin Towni jalgpalliklubi otsustas vallandada oma mängija Alfie Barkeri, kes postitas oma Twitteri kontole teisipäeval totaalselt üle igasuguse piiri läinud solvangu.

19-aastane Barker jälgis televiisorist Bournemouthi ja Arsenali vahelist Premier League'i kohtumist, kus Bournemouth 3:0 eduseisu käest andis ning 3:3 viigiga leppis. Lõpuvile järel otsustas Barker eriti tögada Bournemouthi poolkaitsjat Harry Arterit, kelle tütar 2015. aasta detsembris sünnitusel suri.

"Suur haip lõppes pettumusega - nagu need üheksa kuud, mis eelnesid su lapse sünnile," kirjutas Barker Twitteris. Hitchin Town otsustas selle kommentaari järel poolprofist Barkeri oma meeskonnast välja visata.

Barker, kes võtab sealjuures ravimeid, sest kannatab ADHD (hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega) sümptomite ning autismi leebe vormi käes, on praeguseks oma konto kustutanud ning oma sõnade eest ette-taha vabandanud.

"Olin võtnud paar õlut ning tundsin pettumust, et Arsenal ei mänginud hästi," selgitas mees juhtunut kohalikule ajalehele. "Ma tõesti ei tea, miks ma just Harry Arterile keskendusin, aga ma palun oma tegude eest väga, väga vabandust."

"See oli hetk hullumeelsust. See on halvim asi, mida ma oma elus olen teinud ning see ei olnud üldse minu moodi. Ma ausalt ei tea, miks nii käitusin."

Barkeri sõnul mõistab ta ka oma klubi otsust mehega koostöö päevapealt lõpetada. "Ma saan täiesti aru, miks Hitchin Town võttis vastu sellise otsuse. Nad tegid õigesti."