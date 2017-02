Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino julgustab 2026. aasta MM-finaalturniiriks esitama ühiseid kandideerimisavaldusi.

"Võiksime korraldada MM-i, mis toimuks kolme-nelja riigi territooriumil," ütles ta. "Näitaksime sellega, et FIFA on mõistlik organisatsioon ning me mõtleme jätkusuutlikuse peale. Võiksime kokku tuua kaks-kolm-neli riiki, kes esitaksid ühise projekti, milles iga riik paneb välja neli-viis staadioni. Ideaalis võiksid riigid lähestikku asuda."

Varem on taolist praktikat kasutatud MM-finaalturniiridel vaid 2002. aastal, kui selle korraldasid Jaapan ja Lõuna-Korea. Euroopa meistrivõistlusi on ühiselt võõrustanud Belgia ja Holland (2000), Austria ja Šveits (2008) ning Poola ja Ukraina (2012). Järgmine EM leiab 2020. aastal aset 13 eri riigis.