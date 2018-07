Imet teinud Venemaa jalgpallikoondis kohtub Putiniga, peatreener sai uue lepingu

54-aastane Tšertsessov on Venemaa koondise peatreener alates 2016. aastast. Enne seda juhendas ta Varssavi Legiat. Venemaa kõrgliigas on ta olnud näiteks Moskva Spartaki, Groznõi Tereki, Moskva Dinamo ja Permi Amkari lootsiks. Permis mängis tema käe all ka Konstantin Vassiljev.