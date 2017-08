Imeline tervenemine? Liverpoolis vigastatud olnud Coutinho on valmis koondise eest platsile jooksma

Liverpoolist Barcelonasse lahkuda sooviv Philippe Coutinho on küll klubi eest vigastusega väljas, kuid see ei takista teda huvitaval kombel Brasiilia koondise eest platsile jooksmast.

Coutinho on viimased kuu aega väidetava seljavigastusega platsilt eemal olnud ning pole sel hooajal Liverpooli eest platsil käinud, olles samal ajal suure üleminekusaaga keskmes. Kuigi Liverpool on korduvalt välja öelnud, et ei kavatse 25-aastast ründajat maha müüa, on Coutinho endiselt lootusrikas, et ta suudab klubi endast loobuma sundida.

Eelmisel nädalal väitis klubi peatreener Jürgen Klopp, et Coutinho ei ilmunud taastavale treeningule viirushaiguse tõttu, kuid brasiillase tervis on mugavalt täpselt koondiselaagriks korda saanud.

Esmaspäeva pärastlõunal vaatas Coutinho üle Brasiilia koondise arst Rodrigo Lamar. "Meditsiinilisest seisukohast on ta täielikult valmis mängima," sõnas Lamar kohalikule meediale.

Klopp oli sealjuures vaid paar päeva varem välja öelnud, et ta ei usu, et Coutinho Brasiilia eest mängida saab.