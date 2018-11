Iirimaa vutiklubi võltsis mängija surma, et liigamäng edasi lükata

Amatöörklubi hispaanlasest mängija Fernando Nuno La Fuente hukkus esialgse info kohaselt neljapäeval autoõnnetuses teel treeningult koju. Teisipäeval selgus, et tegelikult on mees täie tervise juures ning sellist avariid pole olnudki.

Klubi põhjendas meediale läkitatud pressiteates, et arusaamatuse tekitas üks klubi töötaja, kes vastavasisulise kirja Leinster Senior League'i saatis. Prohmakaga hakkama saanud töötaja on tänaseks lahti lastud. Vabandus on edastatud ka mängijale.

Leinstor Senior League'ist räägiti meediale, et neile saadetud kirjas öeldi, et hispaanlase surnukeha on kodumaale toimetatud, kuid tegelikult on mees jätkuvalt Iirimaal Galways, kuhu ta kolis tänavu septembris. Liiga hakkas asja uurima ning tuli välja, et klubi oli mehe surma välja mõelnud eesmärgiga laupäevane mäng edasi lükata ning Fernando polevat enam üldse nende meeskonna hingekirjas.

Leinster Senior League on Iirimaa amatöörliiga, mida juhib Leinsteri jalgpalliliit. Liigas on 20 divisjoni ning mitmeid karikavõistlusi. Iirimaa jalgpallisüsteemis on selle kõrgeim divisjon tugevuselt kolmas liiga. Otsest kokkupuudet kahe kõrgema liigaga pole. Klubid võivad siiski kõrgemale tõusta, kui nad Iirimaa jalgpalliliitu vastava avalduse esitavad. Iiri liiga kolmanda taseme moodustavad veel ka Munster Senior League'i ja Ulster Senior League'i kõrgeimad divisjonid.