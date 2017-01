Endine Rootsi kergejõustikutreener Ulf Karlsson, kes süüdistas Zlatan Ibrahimovici dopingu tarvitamises, jäi kohtus kaotajaks ja peab maksma Manchester Unitedi jalgpallitähele valuraha.

Karlstadi kohus mõistis Karlssoni Ibrahmovici laimamises süüdi ja otsustas, et rootslane peab maksma vutitähele 24 000 Rootsi krooni ehk 2500 eurot.

Karlsson väitis, et ründetäht kasutas dopingut 2000ndate aastate alguses Torino Juventuses mängides. Treeneri arvates oli keelatud ainete tarvitamisele viidanud asjaolu, et jalgpallur suutis Itaalia klubis treenides väga kiiresti oma lihasmassi kasvatada.

Kuigi Karlsson üritas hiljem oma sõnavõttu pehmendada, kaebas Ibrahimovic treeneri ikkagi kohtusse.

"Kuigi Karlssoni avaldus ei sisaldanud otseselt süüdistust, ei jäta see siiski mingit kahtlust, et väideti, et Ibrahimovic kasutas Juventuses olles dopingut," seisab Karlstadi kohtu otsuses.

Ibrahimovic mängis Juventuses aastatel 2004-06. Hiljem on Rootsi koondise kõigi aegade suurim väravakütt endale nime teinud ka Milano Interi, FC Barcelona, AC Milani ja Paris Saint-Germaini klubides.