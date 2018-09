Ibrahimovic võib karjääri Rootsis lõpetada: olen saanud pakkumise ja ma ei välista midagi

Ibrahimovici karjäär sai alguse Malmö klubi ridades, kus ta aastatel 1995-1999 mängis noortesüsteemis. Järgmised kolm aastat veetis ta esindusmeeskonna eest enne, kui 2001. aastal Amsterdami Ajaxiga liitus.

Ibrahimovic avaldas värskes intervjuus, et Malmö tunneb tema vastu huvi. "Ma olen pakkumise saanud," sõnas 36-aastane rootslane intervjuus Calle Schulmanile. "Malmö soovib, et ma tuleksin koju ja seal oma karjääri lõpetaksin. Ma ei sule ühtegi ust." Ibrahimovic lisas veel, et Rootsi meistritiitel on tema auhinnakapist puudu.

LA Galaxy ründaja praegune leping oma koduklubiga kehtib järgmise hooaja lõpuni, aga Ibrahimovic pole veel otsustanud, kas tahab veeta teist aastat Galaxys.

"Ma ei tea, pean selle üle veel mõtlema," vahendas ESPN rootslase sõnu. "Praegu pole õige moment seda arutada. Seda räägin kõigepealt Galaxyga. Sõltub, mida mina ja klubi tahavad."