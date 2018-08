Horvaatia koondise ründestaar lõpetas koondisekarjääri

"MM-il võidetud hõbe andis mulle uut energiat, kuid see on teinud ka vägagi raske otsuse veidi lihtsamaks," rääkis 32-aastane Mandžukic.

"Me täitsime oma unistused, tegime ajalugu ja nautisime fännide uskumatut tuge," sõnas ründaja. "Kogu see MM ning pärast turniiri saabumine Horvaatiasse on minu karjääri mälestusväärseim hetk."

"Ma olen väga õnnelik ja uhke hõbemedali üle, mis tuli pärast aastate pikkust valu, pingutamist, treenimist, pettumusi ja raskeid hetki. Pole olemas ideaalset hetke lõpetamiseks. Kui võimalik, mängiksime meeskonnas kõik Horvaatia eest kuni surmani. Nüüd tunnen, et on õige aeg koondisekarjäär lõpetada."

"Olen andnud endast parima Horvaatia nimel," lisas Mandžukic. "Tänan kõiki, kes mind toetasid ja kogu Horvaatiat on toetanud."

Mandžukic mängis Horvaatia eest 89 kohtumist ja lõi 33 väravat.

Horvaatia kaotas jalgpalli MM-i finaalis 2:4 Prantsusmaale. Mandžukic lõi mängus ka värava, mis jäi talle koondisekarjääri viimaseks.