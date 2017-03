Alessio Romagnoli õnnetu omavärav aitas Hollandi kümnendal mänguminutil juhtima, ent juba minut hiljem Eder viigistas ning pooletunnise mängu järel lõi Leonardo Bonucci ka külaliste võiduvärava.

Itaalia koondise väravas tegi debüüdi alles 18-aastane Gianluigi Donnarumma. Mängu jälgis tribüünilt ka Manchester Unitedi endine peatreener Louis van Gaal, keda on viimastel päevadel kõige enam seostatud Hollandi peatreeneri ametiga.

Hispaania meeskond sai Stade de France`il magusa 2:0 võidu Prantsusmaa üle. Väravad lõid David Silva 68. (penalti) ja Gerard Deulofeu 78. minutil. Teise poolaja alguses oli Antoine Griezmann värava löönud, kuid kohtunik otsustas videokorduse vaatamise järel selle suluseisuks lugeda.

🎥An example of how video assistant refs could be used going forward...

Griezmann scores but the video ref rules it out for offside: pic.twitter.com/r0IswV6EyI

— ITV Football (@itvfootball) March 28, 2017