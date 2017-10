Hispaanlased juba teavad | FIFA nimetab aasta jalgpalluriks Cristiano Ronaldo

Hispaania väljaanne Marca tuli lagedale informatsiooniga, et FIFA aasta jalgpalluriks on taaskord valitud Portugali koondise ja Madridi Reali ründaja Cristiano Ronaldo.

See on portugallasele teine järjestikune ja üldse viies FIFA Ballon d´Or. Ronaldo tõuseb argentiinlase Lionel Messi kõrvale, kellel on samuti auhinnakollektsioonis viis ihaldatud trofeed.

Auhinnagala ise toimub esmaspäeval, 23. oktoobril Londonis, ent infoleke röövib suurima põnevuse. Messi oli seekordses valikus teine ja Neymar kolmas.

Parima treeneri tiitli saab Madridi Reali loots Zinedine Zidane, parimaks väravavahiks tunnistatakse Torino Juventuse legend Gianluigi Buffon.