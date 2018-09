Hispaania peatreener: Modric? Messi on ju maailma parim

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) teatas eelmisel nädalal kolme mängija nimed, kelle seast valitakse maailma parim jalgpallur. Konkureerima on jäänud MMi parimaks vutimeheks valitud Luka Modric, Madridi Reali kolmandat aastat järjest Euroopa meistriks juhtinud Cristiano Ronaldo ja Liverpoolis imelise hooaja teinud Mohamed Salah.

Enrique ütles enne Rahvuste liiga mängu Horvaatiaga, et Modric on küll suur talent, kuid Messi on maailma parim.

"Nii Modric kui Rakitic on fantastilised Horvaatia jalgpallurid. Aga kui rääkida maailma parima tiitlist, siis selle peaks saama Messi. Ta on kõigist teistest peajagu üle," sõnas Enrique, kes on Messit juhendanud Barcelona peatreenerina töötades.

Messi jäi FIFA aasta jalgpalluri valimisel kolme finalisti hulgast välja üldse esimest korda viimase 12 aasta jooksul.