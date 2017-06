Hispaania noortekoondislane peab läbima keemiaravi

Athletic Bilbao kaitsja Yeray Alvarez pidi lahkuma Hispaania U21 koondise juurest peale seda, kui avastati, et tema munandivähk on tagasi tulnud.

22-aastane jalgpallur alustab keemiaraviga järgnevatel päevadel ja peab arvatavasti mängust kõrvale hoidma vähemalt 3 kuud. Teda oli algselt arvestatud ka Hispaania selle suvise U21 EMi koondise nimekirja, kuid nüüd peab talendikas noormees selle vahele jätma.

Alvarezel oli munandivähk esimest korda eelmine aasta ja tuli alles täielikult jalgpalli tagasi veebruaris. Hispaanlane postitas oma Instagrami kontole südantlõhestava foto, kuhu pealkirjaks oli pannud:"Siis kui arvad, et sa oled võitnud, see sama asi tuleb ja lööb sind tagasi. Kuid ärge muretsege, ma võidan selle lahingu kõikide abiga. Ja kui see peaks jälle kunagi tagasi tulema, siis võidan seda kasvõi 1000 korda."

Cuando parece que lo as tumbado se levanta y te vuelve a golpear pero tranquilos que está pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantare mil y una veces 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻